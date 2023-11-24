Арест имущества побудил казанское предприятие погасить долги по налогам на 800 тысяч

Казанское предприятие погасило налоги после ареста имущества, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, казанское предприятие занималось обработкой отходов и лома цветных металлов. Но этим сфера деятельности фирмы не ограничивалась, она также занималась производством пиломатериалов, непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, выращиванием овощей, оптовой торговлей фруктами и овощами и прочим.

Пристав-исполнитель посетила предприятие и сообщила о возбуждении исполнительного производства за неуплату налогов. У предприятия было время для добровольного погашения долга, но директор не предпринял попыток погасить долг по налогам. Тогда пристав-исполнитель арестовала нежилое здание и участок под ним. И сразу после этого был погашен долг по налогам – более 800 тысяч.