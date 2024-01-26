Арест четырех тракторов вынудил сельхозпредприятие из РТ расплатиться с долгами

Агрофирма в Актанышском районе задолжала перед бывшим участником сельхозобщества более 5 млн рублей. Исполнительным производством занимались судебные приставы.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, мужчина не получил долю после выхода из состава сельхозобщества. Остальные члены ООО также уклонялись от исполнения решения суда. Поэтому пристав применил меры принудительного взыскания: вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму почти 370 тысяч рублей, о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортных средств, а также на обращение взыскания на денежные средства должника. Однако и после этого задолженность не была погашена.

В итоге пристав снова посетил должника и арестовал 4 трактора. Имущество оценили, а постановление о принятии оценки направили должнику. Осознав, что тракторы могут реализовать на торгах, агрофирма погасила долг в полном объеме.