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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2022  10:14
Полина Шевчук

Арест автомобиля вынудил агрофирму в РТ погасить 18,5 млн рублей долга по налогам

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Агрофирма в Дрожжановском районе задолжала по налогам более 18,5 млн рублей. Приставы неоднократно предупреждали руководство компании о мерах взыскания, если задолженность не будет погашена. Однако агрокомпания не спешила расставаться с деньгами.

Тогда судебные приставы выехали по месту расположения фирмы, где обнаружили автомобиль, принадлежащий компании. Страж порядка арестовал автомобиль.

«Расстаться со своим имуществом агрофирма оказалась не готова. Уже через день в полном объеме задолженность была погашена. Арест с автомобиля судебные приставы сняли и вернули организации», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
 

#арест имущества #пристав
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