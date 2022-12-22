Арест автомобиля вынудил агрофирму в РТ погасить 18,5 млн рублей долга по налогам

Агрофирма в Дрожжановском районе задолжала по налогам более 18,5 млн рублей. Приставы неоднократно предупреждали руководство компании о мерах взыскания, если задолженность не будет погашена. Однако агрокомпания не спешила расставаться с деньгами.

Тогда судебные приставы выехали по месту расположения фирмы, где обнаружили автомобиль, принадлежащий компании. Страж порядка арестовал автомобиль.

«Расстаться со своим имуществом агрофирма оказалась не готова. Уже через день в полном объеме задолженность была погашена. Арест с автомобиля судебные приставы сняли и вернули организации», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

