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Ру Тат
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24 мая 2021  18:37
Полина Шевчук

Арест авто вынудил жительницу Елабуги погасить 135 тыс. рублей долга по налогам

Арест авто вынудил жительницу Елабуги погасить 135 тыс. рублей долга по налогам
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Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, жительница Елабуги не платила налоги. Ее долг превысил 135 тыс. рублей.

Тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должницы, о чем ее уведомили. Однако и тогда женщина не начала выплачивать задолженность. После этого стражи порядка вынесли запрет на регистрацию легковушки Skoda, которой владела жительница республики, но и тогда оплаты не последовало. В итоге приставы арестовали автомобиль, поместили его на штрафстоянку и сообщили женщине, что он будет реализован, если оплата не поступит в десятидневный срок. 
Узнав об этом, автоледи погасила долг полностью.

«Всего с начала года судебными приставами Татарстана взыскано более 984 млн рублей налоговых задолженностей», – подытожила Лилия Халимова.
 

 

#судебные приставы #долг по налогам
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