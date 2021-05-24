Арест авто вынудил жительницу Елабуги погасить 135 тыс. рублей долга по налогам

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, жительница Елабуги не платила налоги. Ее долг превысил 135 тыс. рублей.

Тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должницы, о чем ее уведомили. Однако и тогда женщина не начала выплачивать задолженность. После этого стражи порядка вынесли запрет на регистрацию легковушки Skoda, которой владела жительница республики, но и тогда оплаты не последовало. В итоге приставы арестовали автомобиль, поместили его на штрафстоянку и сообщили женщине, что он будет реализован, если оплата не поступит в десятидневный срок.

Узнав об этом, автоледи погасила долг полностью.

«Всего с начала года судебными приставами Татарстана взыскано более 984 млн рублей налоговых задолженностей», – подытожила Лилия Халимова.

