Арест авто и запрет на выезд из страны вынудил татарстанца оплатить налоги

Житель Мамадышского района не выплачивал налоги. На него было возбуждено 8 исполнительных производств на общую сумму 120 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Должник знал о необходимости уплаты, но не спешил этого делать. Тогда приставы ограничили его в выезде за границу, а также арестовали его «Жигули».

«Уже в день ареста мужчина внес всю сумму для погашения долга. Кроме этого, ему пришлось оплатить исполнительский сбор – почти 12 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе управления.

