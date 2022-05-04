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Происшествия
4 мая 2022  15:02
Полина Шевчук

Арест авто и счетов вынудил главу предприятия из РТ погасить 940 тысяч долга по налогам

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Одно из предприятий Спасского района РТ задолжало налоговой 940 тыс. рублей. Однако глава предприятия не спешил гасить долги, сообщили в пресс-служба УФССП России по РТ.

Судебный пристав предупреждал руководство компании о последствия неуплаты долгов, однако это не подействовало.

Тогда пристав вначале арестовал автопарк фирмы, а после наложил арест на счета. Это вынудило главу компании погасить задолженность по налогам в полном размере.

 

 

#долги по налогам #пристав #УФССП по РТ
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