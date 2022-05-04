Арест авто и счетов вынудил главу предприятия из РТ погасить 940 тысяч долга по налогам
Одно из предприятий Спасского района РТ задолжало налоговой 940 тыс. рублей. Однако глава предприятия не спешил гасить долги, сообщили в пресс-служба УФССП России по РТ.
Судебный пристав предупреждал руководство компании о последствия неуплаты долгов, однако это не подействовало.
Тогда пристав вначале арестовал автопарк фирмы, а после наложил арест на счета. Это вынудило главу компании погасить задолженность по налогам в полном размере.