Снять самый дорогой дом в Казани стоит 115 тыс. рублей за сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арендовать на сутки самый дорогой дом в Казани стоит 115 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Речь идет о трехэтажном объекте площадью 700 кв. м в Авиастроительном районе города. В доме насчитывается более 10 комнат, есть баня и бассейн, который расположен на участке.

Судя по описанию, замок рассчитан на отдых 50 и более гостей. Площадь участка – 10 соток. На придомовой территории также есть беседка, ели, а дорожки уложены брусчаткой.

По словам арендодателя, стоимость зависит от количества гостей. Также, согласно данным площадки, ставка аренды может меняться в зависимости от даты заезда.