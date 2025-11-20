news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 ноября 2025 06:30

Снять самый дорогой дом в Казани стоит 115 тыс. рублей за сутки

Читайте нас в
Телеграм
Снять самый дорогой дом в Казани стоит 115 тыс. рублей за сутки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арендовать на сутки самый дорогой дом в Казани стоит 115 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Речь идет о трехэтажном объекте площадью 700 кв. м в Авиастроительном районе города. В доме насчитывается более 10 комнат, есть баня и бассейн, который расположен на участке.

Судя по описанию, замок рассчитан на отдых 50 и более гостей. Площадь участка – 10 соток. На придомовой территории также есть беседка, ели, а дорожки уложены брусчаткой.

По словам арендодателя, стоимость зависит от количества гостей. Также, согласно данным площадки, ставка аренды может меняться в зависимости от даты заезда.

#аренда #цены #частный дом #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025