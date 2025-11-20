news_header_top
Экономика 20 ноября 2025 11:20

Аренда офиса в Казани составляет от 1 тыс. рублей за «квадрат» – риелтор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арендовать офис в Казани стоит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за квадратный метр Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«Ставки аренды офисных помещений варьируются от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за квадратный метр. Стоимость зависит от локации, класса офиса (А, В, С), ремонта, состояния, площади, инфраструктуры, наличия парковки и прочих факторов», – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за последний год стоимость аренды офисов в Казани не изменилась.

«Есть незначительные колебания в том или ином сегменте. Например, в сегменте «А» стоимость аренды немного подросла, но существенных изменений нет», – отметил Савельев.

По его словам, спрос на аренду офисов невысокий.

«Спрос на аренду офисов есть, невысокий, но в любом случае спрос есть, особенно на хороший бизнес-центр или в целом хорошее помещение», – резюмировал вице-президент Гильдии риелторов РТ.

