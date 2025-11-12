Арендодатель из Казани рассказала, что при съезде люди забывают в квартирах личные вещи
Чаще всего арендаторы после посуточной аренды жилья забывают в квартире очки, кольца, футболки. Об этом «Татар-информу» сообщила арендодатель из Казани Анастасия Тобольская.
«Очки, кольцо, футболку – иными словами, все насущное. Был случай, что мужчины оставляли личные вещи, когда нет женщины», – рассказал собеседник агентства.
По ее словам, как правило, арендаторы сразу вспоминают про забытые вещи после того, как съезжают.
«Я их нахожу в процессе уборки, вещи отсылаю арендаторам почтой», – добавила арендодатель.