Арендодатель из Казани рассказала, что при съезде люди забывают в квартирах личные вещи

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чаще всего арендаторы после посуточной аренды жилья забывают в квартире очки, кольца, футболки. Об этом «Татар-информу» сообщила арендодатель из Казани Анастасия Тобольская.

«Очки, кольцо, футболку – иными словами, все насущное. Был случай, что мужчины оставляли личные вещи, когда нет женщины», – рассказал собеседник агентства.

По ее словам, как правило, арендаторы сразу вспоминают про забытые вещи после того, как съезжают.

«Я их нахожу в процессе уборки, вещи отсылаю арендаторам почтой», – добавила арендодатель.