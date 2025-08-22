Аренда жилья вблизи КФУ оказалась доступнее, чем возле других вузов города

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди студенческих районов Казани дешевле всего арендовать жилье рядом с Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ). Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса «Яндекс Аренда».

КФУ – один из трех старейших вузов страны, основанный еще в начале XIX века. В разное время здесь учились Лев Толстой, Владимир Ленин, Николай Лобачевский, который впоследствии возглавлял университет в течение 19 лет, а также выдающиеся деятели Татарстана – поэт Муса Джалиль, писатель Нурихан Фаттах, прозаик и журналист Гариф Ахунов, химики Александр Арбузов и Александр Бутлеров.

Стоимость аренды квартир рядом с КФУ начинается от 30 тысяч рублей. За эту сумму можно снять однокомнатное жилье площадью 46 кв. м с мебелью, кондиционером и светлым интерьером в доме с закрытой территорией, расположенном в шаговой доступности от университета.

Немного дороже обходится аренда квартир вблизи Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Основание вуза связано с указом императора Александра III, который в 1890 году распорядился создать Казанское соединенное промышленное училище. Торжественное открытие состоялось спустя семь лет. Училище готовило мастеров-практиков в механической, химической и строительной сферах.

В 1919 году оно было преобразовано в Казанский политехнический университет – первое инженерное высшее учебное заведение Татарстана. Позднее вуз несколько раз менял название, но сохранил статус крупного центра подготовки инженеров и ученых. Сегодня рядом с КНИТУ можно арендовать просторную квартиру-студию площадью 50 кв. м с мебелью и бытовой техникой за 32 тысячи рублей в месяц.

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), основанный в 1968 году, также входит в число лидеров по спросу на жилье поблизости. Первоначально создававшийся как небольшой отраслевой вуз, сегодня он входит в топ-100 лучших университетов страны.

Долгосрочная аренда квартир в пешей доступности от КГЭУ начинается от 33 тысяч рублей. За эту цену сдается однокомнатная квартира площадью 42 кв. м с современным ремонтом, мебелью, кондиционером и даже посудомоечной машиной.

Такую же минимальную цену – от 33 тысяч рублей – можно найти и рядом с Казанским государственным медицинским университетом (КГМУ). Основанный в 1814 году вуз подготовил более тридцати академиков и членов Российской академии наук и Академии медицинских наук. Среди его знаменитых выпускников – хирург Александр Вишневский и психиатр Владимир Бехтерев.

Само здание университета является архитектурной достопримечательностью: оно построено по образцу анатомических театров эпохи Возрождения. Желающие учиться в КГМУ могут арендовать неподалеку однокомнатную квартиру площадью 45 кв. м с ремонтом и всем необходимым оснащением за 33 тысячи рублей в месяц, дорога до вуза займет около 20 минут пешком.

Чуть выше уровень цен на аренду рядом с Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А. Н. Туполева (КАИ). Здесь готовят инженеров для самых разных отраслей – от машиностроения до авиации. Стоимость жилья рядом с вузом начинается от 35 тысяч рублей. В эту сумму обойдется аренда однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м с современным интерьером.