Аренда квартир в крупных городах России подешевела в январе, но рост не исключают

Стоимость аренды жилья всех типов в январе 2024 года начала «падать» в большинстве городов РФ. Тем не менее, в перспективе рост цен не исключают, пишет ТАСС со ссылкой на статистику федерального портала «Мир квартир».

По данным аналитиков портала, в январе 2024-го на цену аренды повлиял «перегрев» рынка в декабре и сезонный фактор. При этом аналитики сделали такой вывод, исследовав цены в 70 крупных городах РФ.

В среднем российские «однушки» в январе 2024-го подешевели на 0,5%, их сдают сейчас за 21 178 рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир стала дешевле на 1%, до 27 047 рублей в месяц, а «трешек» — на 0,9%, до 33 719 рублей в месяц.

Сильнее «однушки» подешевели в Смоленске (-6,4%), Липецке (-6,1%), Астрахани (-5,8%), Воронеже (-5,8%) и Улан-Удэ (-5,6%). «Двушки» сильно подешевели в Чебоксарах (-8,5%), Улан-Удэ (-6,9%), Астрахани (-6,5%), Кирове (-6%) и Перми (-6%). Снижение цен на аренду трехкомнатных фиксируют в Орле (-16,1%), Волжском (-9,8%), Рязани (-8,4%), Мурманске (-6,7%) и Якутске (-6,5%).

В конце 2023 года ставки на арендуемые квартиры в России динамично росли, комментирует ситуацию гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Он добавил, что кроме объективных факторов, сыграла роль «сезонность» (у большинства арендаторов договоры действовали до конца года, поэтому некоторые переезжали в другое жилье). Как следствие, на рынке сокращалось предложение.

Сейчас эти свободные квартиры вновь вышли на рынок, то есть предложений по аренде стало больше: «однушки» (+16%), «двушки» (+12%), «трешки» (+10%).

«Однако, по нашим прогнозам, цены на аренду снова неизбежно начнут расти», — предупреждает Луценко.