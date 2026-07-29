Аренда квартир в Казани дорожает на фоне рекордного сокращения предложения

За второй квартал этого года количество квартир, сдаваемых в аренду в столице Татарстана, сократилось на четверть. Это самый заметный спад среди всех городов-миллионников России, подсчитали аналитики ДОМ.РФ.

На конец июня в Казани насчитывалось 3,4 тысячи активных объявлений о сдаче жилья – на 25% меньше, чем три месяца назад. В годовом выражении предложение уменьшилось на 11%. Для сравнения: в среднем по группе крупнейших городов (без учета Москвы и Петербурга) объём арендного фонда сократился на 10%, а в годовом выражении – вырос на 27%.

Причина – сезонный всплеск спроса. В России за второй квартал арендаторы закрыли 109 тысяч договоров – рекорд почти за три года. И это больше, чем собственники успели выставить новых объявлений (101 тысяча).

На этом фоне ставки выросли. После двух кварталов снижения средняя стоимость аренды в Казани поднялась на 4% и достигла 39,8 тысячи рублей в месяц. Рост оказался выше, чем в среднем по стране для нестоличных городов (+2%) и по городам-миллионникам (0%). При этом по сравнению с прошлым годом аренда в Казани все еще дешевле – на 9%. По мнению аналитиков, сказывается большое количество свободных квартир, которое накопилось в 2025 году.

При этом срок экспозиции довольно высокий. Казанским арендодателям сейчас требуется в среднем 83 дня, чтобы найти жильца – это значительно дольше, чем в других миллионниках (53 дня). В то же время число просмотров объявлений за квартал выросло на 28%.

Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса новых выходов на рынок и сезонного спроса в III квартале.