Аренда комнат в Казани подорожала на 27,3% за год

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В Казани аренда комнат подорожала до 14,5 тыс. рублей в месяц (+27,3% за год). Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего аренда комнат подорожала в Вологде (+66,7%, до 12,1 тыс.), Курске (+63,7%, до 12,3 тыс.), Кургане (+54,1%, до 10,6 тыс.), Грозном (+54%, до 13,1 тыс.), Тольятти (+52,9%, до 10 тыс.), Волгограде (+49,3%, до 11,6 тыс.), Ульяновске (+48,9%, до 9,3 тыс.), Томске (+47,1%, до 12,7 тыс.), Саранске (+45,8%, до 8,6 тыс.) и Челябинске (+42,2%, до 11,6 тыс.).

Арендовать комнату в Набережных Челнах за год стало дороже на 26,6% (сейчас ставка – 11,4 тыс.).

Московские комнаты подорожали на 31,9%, до 23,8 тыс. рублей в месяц, подмосковные – на 9,1%, до 16,5 тыс., петербургские – на 21,1%, до 16,7 тыс.

В среднем по России ставки аренды комнат выросли за год на 27,7%, до 12 108 рублей в месяц в среднем.

«В прошлом году комнаты средней стоимостью до 8000 руб./мес. имелись в 18 городах из 70, сейчас – ни в одном из нашего списка. Рынок переживает период бурного роста ставок аренды, и сегмент комнат его не избежал. В некоторых городах повышение месячной платы на 5000 рублей означает рост на 50-60%, так что столь высокой динамике не стоит удивляться, – говорит Павел Луценко, гендиректор портала «Мир квартир». – В этом году ставки будут подрастать еще, так как в комнаты переселяются те, кто не может «потянуть» выросшую плату за квартиру».