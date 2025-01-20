Аренда и продажа муниципальной собственности принесли Казани 5,3 млрд рублей

В 2024 году в бюджет столицы Татарстана поступило 5,3 млрд рублей от аренды и продажи муниципальной собственности. Это на 113% больше первоначальных бюджетных назначений, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов.

Основным источником доходов стала приватизация имущества — 1,9 млрд рублей. Также большую долю занимает арендная плата за землю — 852 млн рублей. Порядка 794,5 млн рублей поступило по договорам купли-продажи и соглашениям о перераспределении земельных участков. Помимо этого, в бюджет города направили 174,4 млн рублей по 177 договорам аренды объектов недвижимости.

Субъекты малого и среднего предпринимательства выкупили 27 объектов по преимущественному праву на сумму 254,7 млн рублей.