Аренда Дурана аукнется «Зениту»? Близки ли петербуржцы к тому, чтобы снова остаться без золота в РПЛ

Сегодня «Зениту» предстоит сыграть в Москве против ЦСКА в рамках 28 тура РПЛ. За три матча до конца чемпионата петербуржцы отстают от «Краснодара» на одно очко. Почему «Зенит» не угадал с трансфером Дурана и как это отразится на чемпионской гонке - в материале «ТИ-Спорта».





Три тура до конца РПЛ. Каковы шансы «Зенита» на чемпионство?

В РПЛ близится развязка чемпионата. До конца весенней части сезона остается три тура, а борьба за золотые медали между «Зенитом» и «Краснодаром» продолжает быть ожесточенной. Сегодня «сине-бело-голубым» предстоит сыграть в Москве против ЦСКА. А «Краснодар» сразится завтра с «Акроном».

Разный уровень соперников позволяет нам говорить о том, что для «Зенита» сегодня принципиально важно обыграть «армейцев» в Москве.

Одна из любопытных интриг матча с ЦСКА - на кого в очередной раз сделает ставку в нападении главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Хотя прекрасно понятно, что звездный новичок петербуржцев Джон Дуран вчистую проиграл конкуренцию Александру Соболеву. Страшно осознавать, что зимой за аренду колумбийца «Зенит» заплатил «Аль-Насру» четыре миллиона евро. То есть за каждый проведеный матч форварда петербуржцы платят по 333 тысячи евро. Совершенно какие-то безумные цифры.

Дуран в «Зените» занимается откровенным «дуракавалянием»

На сегодняшний день Дуран провел 6 матчей в РПЛ, забив один гол. Приезжая в Россию, Дуран позиционировал себя нападающим топ-уровня. И он им был до какого-то периода времени. В свое время «Астон Вилла» продала колумбийца в «Аль-Наср» за 70 млн евро. Человек тренировался вместе с Криштиану Роналду. Однако португалец любовью к труду и тренировкам Дурана похоже заразить не сумел.

Колумбиец - классический пример иностранного футболиста, который приехал в чемпионат России на короткую побывку. Дуран прекрасно понимает, что уже летом ноги его не будет в Санкт-Петербурге. Так для чего тогда выкладываться на полную?

Джон Дуран всем своим видом показывает безразличие к игре за «Зенит». Бегает по полю меньше вратаря Латышонка, в выходные дни вместо правильного восстановления уделяет внимание кутежам и вечеринкам. По большому счету, Дурану все равно на чемпионскую гонку «Зенита» и отложенное на этот год празднование столетия клуба.

Провальный трансфер Дурана аукнется «Зениту» в борьбе за чемпионство?

А ведь фактор забивногого нападающего может быть одним из ключевых моментов в гонке с «Краснодаром». Да, Соболев старается, пытается реанимировать карьеру и доказать всем болельщикам, экспертам, что он все еще хорош. Вместе с тем, результативную игру форварду показывать стабильно не получается. А на замене в роли классического нападающего кроме Дурана у «Зенита» нет.

Вот и приходится Сергею Семаку ломать голову, как видоизменить тактику, схему игры «Зенита», чтобы даже без Дурана у клуба был запас прочности.

На протяжении долгого времени петербуржцы были одним из лучших клубов в мире по работе с латиноамериканскими нападающими. Но аренда Дурана стала полным провалом. Справедливо - один из худших трансферов в истории «Зенита».