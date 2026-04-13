13 апреля 2026 18:32

Арефьев выйдет на лед с первых минут в третьем матче с минским «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Голкипер Максим Арефьев выйдет с первых минут на третий матч серии с минским «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на третий матч серии с минским «Динамо»:

Первое звено: Барабанов — Сафонов — Галимов (Лямкин— Миллер)

Второе звено: Хмелевский — Семёнов — Тодд (Карпухин — Фальковский)

Третье звено: Денисенко — Фисенко — Яшкин (Терехов — Марченко)

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Пустозёров

Тринадцатым нападающим заявлен Радэль Замалтдинов.

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с чемпионским титулом

12 апреля 2026
