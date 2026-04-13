Арефьев выйдет на лед с первых минут в третьем матче с минским «Динамо»
Голкипер Максим Арефьев выйдет с первых минут на третий матч серии с минским «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Состав «Ак Барса» на третий матч серии с минским «Динамо»:
Первое звено: Барабанов — Сафонов — Галимов (Лямкин— Миллер)
Второе звено: Хмелевский — Семёнов — Тодд (Карпухин — Фальковский)
Третье звено: Денисенко — Фисенко — Яшкин (Терехов — Марченко)
Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Пустозёров
Тринадцатым нападающим заявлен Радэль Замалтдинов.