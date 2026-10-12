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На главную ТИ-Спорт 12 октября 2026 15:12

Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»

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Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев принял участие в предматчевой раскатке в составе основной группы перед игрой регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». 22-летний голкипер пропустил восемь матчей из-за травмы, полученной в середине сентября. Последний раз он выходил на лёд 16 сентября .

В текущем сезоне Арефьев провёл два матча, в которых одержал две победы. Его возвращение в заявку станет важным усилением для казанцев, которые в последнее время испытывают проблемы с глубиной состава на вратарской позиции.

Матч между «Ак Барсом» и «Сочи» состоится сегодня, на льду «Татнефть Арены». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #хк сочи #кхл
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