Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»

Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев принял участие в предматчевой раскатке в составе основной группы перед игрой регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». 22-летний голкипер пропустил восемь матчей из-за травмы, полученной в середине сентября. Последний раз он выходил на лёд 16 сентября .

В текущем сезоне Арефьев провёл два матча, в которых одержал две победы. Его возвращение в заявку станет важным усилением для казанцев, которые в последнее время испытывают проблемы с глубиной состава на вратарской позиции.

Матч между «Ак Барсом» и «Сочи» состоится сегодня, на льду «Татнефть Арены». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.