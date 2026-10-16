Арефьев сыграет в матче с «Шанхайскими Драконами». Полный состав «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб казанской команды огласил список хоккеистов, которые выйдут на лёд в матче с «Шанхайскими Драконами».

Первое звено: Хмелевский — Семёнов — Якупов; в обороне — Лямкин и Миллер.

Второе звено: Денисенко — Зернов — Сем. Терехов; в обороне — Марченко и Ст. Терехов.

Третье звено: Комков — Бывальцев — Соколов; в обороне — Яруллин и Евсеев.

Четвертое звено: Дыняк — Стась — Кателевский; в обороне — Саберзянов и Никитин.

Место в воротах займет Арефьев.

Начало встречи на льду «СКА-Арены» в 19:30 по московскому времени.