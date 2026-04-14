14 апреля 2026

Арефьев о «сухаре» в матче с «Динамо»: «Важный жизненный опыт»

Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев по окончании третьего матча серии против минского «Динамо» прокомментировал итоги встречи (4:0).

«Не скажу, что это особенный момент для меня, но очень хороший. Важный жизненный опыт, тем более вот в этих первых играх. Они даются тяжело, но главное – войти и почувствовать. Считаю, что сегодня всё хорошо получилось, на ноль сыграл, а пацаны забили четыре шайбы, красавцы», – цитирует Арефьева корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч между командами состоится в Казани 15 апреля. В случае поражения «Динамо» покинет розыгрыш Кубка Гагарина.

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
