Ардешев выиграл спринт, Коростелев - третий на этапе Кубка России в Тюмени

Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, выиграл мужской спринт классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Его время – 3.28,2.

Серебро – у Александра Терентьева (Тюменская обл.), отставшего на 0,6 сек. Бронза – у Савелия Коростелёва (Татарстан, +0,8). Победитель и призеры продемонстрировали острейшую борьбу, уложившись в одну секунду.

Лыжные гонки. Кубок России 2025/2026, Тюмень. Спринт, мужчины. Результаты:

Виктор Жуль (Красноярский край) +1,5.

Данила Карпасюк (Челябинская – Красноярский) +5,9

Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО – Пермский) +11,5.