На главную ТИ-Спорт 23 января 2026 13:13

Ардашев стал победителем в классике на Кубке России в Сыктывкаре

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Российский лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, стал лучшим по итогам спринта в классике на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав результат в 2.57,45.

Вторым к финишу пришел Александр Бакуров (+0,61 секунды), третьим – Александр Терентьев (+2,38). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал лишь десятый результат в гонке (+4,09).

VII этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Сыктывкаре с 23 по 25 января.

Финал соревнований пройдет в Кировске с 28 марта по 5 апреля.

#лыжные гонки #Александр Большунов
