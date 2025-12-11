Ардашев - первый, Степанова - вторая в разделке третьего этапа Кубка России в Чусовом

ФОто: телеграм-канал Федерации лыжных гонок РТ

Сегодня, 11 декабря в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам спортсмены, представляющие Татарстан лидировали в гонке с раздельного старта классическим стилем.

Среди мужчин (15 км) с результатом 40.11,0 секунды первым к финишу пришел Сергей Ардашев, среди женщин (10 км) за 31:06.5 второй стала Вероника Степанова.

Кроме того, в десятке лучших остановились Александр Большунов с отставанием +37,2 секунды и Лариса Рясина +1:25.0.

Напомним, 13 декабря состоятся старты в спринте свободным стилем. 14 декабря пройдут гонки преследования свободным стилем (женщины – 10 км, мужчины – 15 км).

Третий этап Кубка России-2025/26 по лыжным гонкам проходит в Чусовом с 11 по 14 декабря.