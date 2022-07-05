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Экономика
5 июля 2022  02:49

ArcelorMittal возобновил поставки стали в Россию

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Один из крупнейших производителей стали в мире - компания ArcelorMittal - возобновил поставки в Россию. В основном металл ввозится через Казахстан, передает ТАСС.

«В основном горячий прокат», - передает агентство слова источника в металлургической отрасли.

Он пояснил, что ArcelorMittal исторически поставляла сталь из Казахстана в РФ, поскольку это было выгодно с учетом короткого транспортного плеча. По данным источника, активные поставки возобновились с 10 июня после приостановки в апреле.
 

#сталь #санкции
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