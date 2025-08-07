Арбуз стал самым популярным сезонным продуктом этим летом

Арбуз опередил дыню по числу упоминаний в новостных материалах российских СМИ за июнь и июль. Об этом сообщает пресс-служба «Дзен Новостей».

За два летних месяца арбуз фигурировал в 3,7 тыс. новостных материалах, тогда как дыня – в 1,3 тыс. Аналитики связывают это с началом сезона арбузов в конце июля, когда продукт традиционно выходит в центр потребительского внимания и становится заметной темой в информационной повестке.

Чаще всего арбуз встречался в контексте проверок качества, сравнения цен в разных точках продаж и советов по выбору самого спелого продукта.

Дыня же заняла лишь четвертое место среди летних сезонных продуктов. Ее обошли клубника (3,5 тыс. упоминания) и черешня (2,7 тыс.). В СМИ клубнику обсуждали преимущественно в июне – на фоне старта сезона сбора урожая, а также в контексте пользы для здоровья и рецептов. Черешня появлялась в новостях, посвященных ярмаркам, ценам и прогнозам урожайности.