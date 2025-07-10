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Происшествия 10 июля 2025 18:33

Арбитру Головко грозит до 7 лет колонии по делу о договорном матче ФК «КАМАЗ» с «Торпедо»

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Арбитр Богдан Головко отправлен под домашний арест по делу о договорном матче с участием футбольных клубов «Торпедо» и «КАМАЗ». Ему грозит до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 24 мая состоялся матч между футбольными командами «Торпедо» (Москва) и «КАМАЗ» (Набережные Челны), который закончился со счетом 1:1. Данный результат позволил «Торпедо» выйти в Российскую премьер-лигу.

«Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования», – написала Волк в своем телеграм-канале.

#Уголовное дело #футбольный матч #суд
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