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Арбитражный суд РТ признал незаконным отключение горячей воды в Куюках
Арбитражный суд Татарстана признал незаконным отключение горячей воды в доме №29 жилого комплекса «Новые Куюки», которое провела компания «Строймастер». Эти действия нарушили закон о защите конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС РТ.
Компания «Строймастер» из Казани на несколько месяцев оставила жителей без горячей воды. Причина, которую они назвали, заключалась в возможной поломке водонагревательного котла. Однако, при рассмотрении жалобы на действия компании, в республиканском УФАС выяснили, что «Строймастер» не предоставил документов, подтверждающих необходимость замены котла.
Кроме того, закрытие котельной на внеплановый ремонт не было согласовано с Исполнительным комитетом района и противоречило требованиям действующего законодательства.
В отношении компании, которая занимает доминирующее положение на территории жилого комплекса «Новые Куюки», было возбуждено дело за неправомерные действия по отключению горячего водоснабжения.
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