Арбитражный суд РТ прекратил дело о банкротстве «Камдорстроя»

Дело о банкротстве треста «Камдорстрой» прекращено. Такое решение принял сегодня Арбитражный суд Татарстана, передает из зала суда корреспондент «Татар-информа». Долги треста в сумме 324 млн рублей погасила компания «РБР 16» депутата горсовета Челнов Тагира Сунгатуллина.

Как ранее сообщал «Татар-информ», ООО «РБР 16» взялось погасить долги известного на всю страну «Камдорстроя», который в прошлом году вступил в начальную стадию банкротства.

Крупнейший подрядчик по строительству дорог в Закамской зоне, в числе совладельцев которого значится депутат горсовета Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин, подал соответствующее заявление в татарстанский арбитраж. И Арбитражный судья Линар Мингазов в конце ноября заявление «РБР 16» удовлетворил. До 7 декабря инвестор обязался выплатить кредиторам «Камдорстроя», включенным в реестр, в общей сложности 324 млн рублей.

Для этого компания прибегла к заемным средствам. С ними помог инвестор из числа банковских структур Набережных Челнов. Сегодня стало известно о том, что он с этой задачей справился.

Тагир Сунгатуллин ранее заявил «Татар-информу», что он вместе с партнерами хочет «восстановить историческую справедливость» по отношению к «Камдорстрою». «Речь идет о том, чтобы трест, который неожиданно попал в затруднительную ситуацию, выстоял, справился со своими финансовыми проблемами и вернулся на дороги федерального значения», — пояснил он.

Бизнесмен напомнил, что во времена СССР в Набережных Челнах было две крупнейшие компании дорожного строительства — «Камдорстрой» и Управление строительства дорог «Камгэсэнергостроя» (УСД). Последнее занималось строительством инфраструктуры вокруг Набережных Челнов: всем, что было связано с жильем, внутриквартальными дорогами, строительством дорог на заводах КАМАЗа. А зоной ответственности «Камдорстроя» были объекты союзного значения, дорога Челны — Казань и основные проспекты города.

Руководитель «РБР 16» отметил, что возглавляемая им компания и есть продолжатель истории Управления строительства дорог «Камгэсэнергостроя».