Имущество горнолыжного комплекса в Свияжске стало предметом спора в суде

Арбитражный суд Татарстана 13 октября рассмотрит иск к горнолыжному комплексу в Свияжске, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск подала компания «Альгор-Недвижимость». В залоге у компании находится имущество горнолыжного курорта на Свияжских холмах на сумму 427,5 млн рублей. Истец через суд намерен вернуть себе залог по ипотечным кредитам и выставить активы на продажу. В перечне имущества жилые и гостевые дома, лыжная станция, горные склоны, рестораны.

В качестве третьего лица привлечено производственно-строительное объединение «Казань», которое заложило имущество комплекса по ипотечным кредитам.

Схожий иск подан к ООО «Свияга».