Арбитражный суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google и открыл конкурсное производство, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, начальную процедуру банкротства – наблюдение – Девятый арбитражный апелляционный суд ввел еще в ноябре по собственному заявлению компании.

Отмечается, что на конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов, в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму около 20,2 млрд рублей, при этом основным голосующим кредитором выступает ФНС России с требованиями в размере около 19,6 млрд рублей.

В свою очередь конкурсный управляющий Валерий Таляровский ранее на заседании сообщал, что на данный момент размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет около 53,6 млрд рублей.

Как установил управляющий, в декабре 2020 года компании было перечислено 9,5 млрд рублей нераспределенной прибыли за 2015-2017 годы, еще 500 млн рублей пошло на уплату налогов. Кроме того, компания дважды была привлечена к ответственности за неудаление запрещенной информации. Также руководство фирмы пыталось заблокировать YouTube-каналы российских пользователей, что в конечном итоге повлекло для нее ограничения на использование денежных средств по решениям судов.