Арбитражный суд поддержал УФАС по РТ в «мусорном» деле против УК «ПЖКХ»

Арбитражный суд РТ поддержал решение Татарстанского УФАС в отношении УК «ПЖКХ». Во время локдауна 2020 года региональный оператор взимал плату за вывоз мусора, которого не было. Об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге в Казани заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Решение по делу вынесено. Ответственность за указанное правонарушение — штраф на должностных лиц от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн. рублей. УК „ПЖКХ“ в настоящее время обжалует решение в судебных инстанциях. У нас есть решение по факту установления нарушения. После этого возбуждается административное производство, оцениваются все изложенные факты, и устанавливается штраф», — сказал он.

Это дело длится еще с прошлого года. Тогда в Татарстанское УФАС обратилась Ассоциация отельеров и рестораторов с жалобой на то, что в период введенного из-за пандемии коронавируса локдауна регоператор взимал с предпринимателей полную плату за вывоз мусора.

«Решение прошло проверку пока только в арбитражной инстанции, и там нас поддержали. Сейчас УК „ПЖКХ“ готовит апелляционную жалобу на это решение», — отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Андрей Розенталь напомнил, что в период объявленного из-за пандемии локдауна в 2020 году работа ресторанов и гостиниц была запрещена, следовательно, в результате их деятельности мусор не образовывался. В это время УК «ПЖКХ» работала по заявкам, а оплату начислила по действующему нормативу.

Фото: © Наталья Рыбакова

УК «ПЖКХ», используя нормативный подход в работе, обязана была соблюдать требования СанПиНа. Эти требования касаются периодичности вывоза ТКО, которая зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. Среднесуточная температура измеряется в течение трех суток.

«Если температура 5 градусов и выше, то они должны вывозить отходы практически каждый день. Если температура 4 градуса и ниже, то установлено не более трех суток. Если регоператор работает по нормативу, то должен вывозить мусор в связи с требованиями СанПиНа. Регоператор пытался сэкономить на том, что не оказывал услугу, и тем самым получил неоправданное обогащение», — отметил Розенталь.

Таким образом, по мнению Татарстанского УФАС, компания нарушила требование части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Суд первой инстанции на прошлой неделе доводы Татарстанского УФАС посчитал убедительными. Решение суда будет опубликовано на днях.