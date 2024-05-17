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Арбитражный суд оштрафовал нижнекамскую фирму за незаконную свалку
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Минэкологии РТ и оштрафовал компанию за незаконную организацию свалки в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Местный житель смог заснять на видео автомобиль, с которого производился сброс лома и кусков бетона. Для уточнения владельца транспорта был направлен запрос в отдел ГИБДД.
После выяснения всех обстоятельств дела оказалось, что незаконный сброс организовала компания «Ситистрой М». Сумма ущерба составила 66,5 тыс. рублей. Однако компания возмещать ущерб отказалась.
Тогда дело направили в суд. Исковые требования экологов были удовлетворены, суд обязал нарушителя возместить вред. Сумма взыскана в принудительном порядке, свалка ликвидирована.
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