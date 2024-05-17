Арбитражный суд оштрафовал нижнекамскую фирму за незаконную свалку

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Минэкологии РТ и оштрафовал компанию за незаконную организацию свалки в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Местный житель смог заснять на видео автомобиль, с которого производился сброс лома и кусков бетона. Для уточнения владельца транспорта был направлен запрос в отдел ГИБДД.

После выяснения всех обстоятельств дела оказалось, что незаконный сброс организовала компания «Ситистрой М». Сумма ущерба составила 66,5 тыс. рублей. Однако компания возмещать ущерб отказалась.

Тогда дело направили в суд. Исковые требования экологов были удовлетворены, суд обязал нарушителя возместить вред. Сумма взыскана в принудительном порядке, свалка ликвидирована.