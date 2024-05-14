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Арбитражный суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод
Арбитражный суд Ярославской области принял обеспечительные меры в отношении АО «Лидер гарант», согласно которым под арест попадает Ярославский судостроительный завод, сообщает ТАСС.
В качестве обеспечительной меры избран арест Ярославского судостроительного завода. Следующее заседание по иску состоится 27 мая. В настоящий момент Ярославский судостроительный завод работает в штатном режиме, сообщил ТАСС представитель предприятия.
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