Арбитраж Татарстана завершил банкротство «Территории-Иннополис»

Арбитражный суд Татарстана постановил завершить процедуру банкротства ООО «Территория-Иннополис», занимавшегося сдачей в аренду жилья. Конкурсный управляющий компании смог продать 85 квартир в наукограде почти за 200 млн рублей.

Согласно определению суда, управляющий не стал искать другое имущество компании, посчитав издержки слишком высокими. Кредиторы «Территории-Иннополис» возражать не стали.

Им вернули почти 194 млн рублей, следует из документации. Это доля в 67% от общего объема долгов компании.

ООО «Территория-Иннополис» основали чиновники Минрегионразвития РФ Ирина Булгакова и Илья Пономарев в 2014 году. Предполагалось, что компания выкупит все дома в Иннополисе и будет сдавать квартиры в аренду. Но снижение арендной ставки до 7 тысяч рублей за «однушку» сделало бизнес убыточным и компания прогорела.