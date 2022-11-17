Арбитраж Швеции обязал финскую компанию выплатить более 300 млн евро «Газпрому»

Финская Gasum выплатит «Газпрому» более 300 млн евро долга по поставкам газа. Такое решение принял Арбитражный суд Стокгольма, сообщает пресс-служба российской компании.

Арбитраж признал указ Президента России Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях форс-мажором по контракту. Решение было принято 14 ноября.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более €300 миллионов за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства „бери или плати“, а также проценты за просрочку оплаты», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обязаны продолжить диалог, чтобы урегулировать ситуацию с дальнейшими поставками.