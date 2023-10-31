Арбитраж РТ обязал нарушителя возместить нанесенный реке Каменке ущерб в 600 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Арбитражный суд РТ обязал нарушителя в Высокогорском районе возместить вред, нанесенный реке Каменка, в размере 600 783 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В прошлом году инспекторы Центрального территориального управления министерства выявили содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку. ООО «Чистые воды» было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Экологи подсчитали и предъявили юрлицу ущерб, нанесенный им водоему, в размере 600 783 рубля, но нарушитель отказался добровольно возмещать вред. После этого экологи обратились с исковым заявление в Арбитраж.

«Исковые требования экологов были удовлетворены, суд обязал нарушителя возместить вред, причиненный окружающей среде. На сегодня Высокогорским районным отделением судебных приставов с ООО «Чистые воды» сумма взыскана в принудительном порядке», – сказано в сообщении Минэкологии.