Арбитр Владимир Москалев обслужит матч четвертого тура ЦСКА - «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru

РФС на своем официальном сайте опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах четвертого тура РПЛ. Очередной футбольный уикенд в отечественном чемпионате откроется встречей «Динамо» Махачкала – «Акрон».

Главным арбитром матча ЦСКА – «Рубин» станет судья из Воронежа Владимир Москалев. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Артём Перов.

Последний раз Москалев обслуживал матч «Рубина» в 24 туре сезона 2024/25. Тогда казанцы дома встречались с «Локомотивом» (1:0).

Игра ЦСКА и «Рубина» начнется в субботу в 15:45 по московскому времени.