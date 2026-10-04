Арбитр матча «Автомобилист» – «Амур» покинул лед на носилках

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Арбитр состоявшегося в Екатеринбурге матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» Никита Новиков покинул лед на носилках.

В конце первого периода, на 19-й минуте встречи, в ногу арбитра попала шайба. Он схватился за травмированную ногу и упал. Покинуть лед самостоятельно судья не смог, его увезли оттуда на носилках.

Новиков дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2011–2012 годов. В прошлом сезоне он был удостоен награды «Золотой свисток» как лучший линейный судья КХЛ.

Встреча «Автомобилиста» и «Амура» завершилась победой хабаровчан со счетом 0:3.