Арам Габрелянов и Маргарита Симоньян прочитают лекции для специалистов АО «Татмедиа»

Сотрудники департамента СМИ медиахолдинга «Татмедиа» Ильхам Ибрагимов и Диана Альмухаметова примут участие в очной образовательной программе «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций. Программу организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

В обучении примут участие около 70 молодых специалистов со всей страны, в том числе активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital. Как сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей», со слушателями будут работать профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в сфере новых медиа.

«Мастерами программы стали редакционный директор „Ньюс медиа” Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА „Россия Сегодня” Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”, автор YouTube-проекта „СоловьевLIVE”, автор и ведущий радиопрограммы „Полный контакт” на „Вести ФМ” Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях», — говорится в сообщении.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов.

В церемонии запуска обучения примут участие замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова, замгендиректора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа» Вячеслав Мугуров и многие другие.

Первый модуль программы посвящен формированию личного бренда в медиа. Участники узнают об инструментах формирования и продвижения бренда автора в новых медиа, а также о том, как управлять аудиторией и впечатлением. Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. В программе предусмотрена межмодульная работа — выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

В программе мастерской предусмотрены образовательные треки по развитию soft skills («мягких навыков»), которые необходимы современному человеку для успешного личностного и профессионального развития. Среди них — командообразование, креативное мышление, инновационность и «управление здоровьем». Каждый модуль будет завершаться медиатуром по знаковым площадкам столицы. Так, участники стартового потока посетили с экскурсией ВДНХ, а участники второго потока побывают в Музее Победы, где создадут контент для социальных сетей, а также смогут добавить портреты своих предков, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности и обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.