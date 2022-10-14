Араик Маргарян: «Тракторы не продал, но в Казани был нужен тренер по хоккею на траве»

Неизменный тренер 20-кратных чемпионов России по хоккею на траве из «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян объяснил корреспонденту «ТИ-Спорт» секрет своих побед, наличие трех Маргарянов в тренерском штабе команды и вспомнил, как в 2009 году суд отнял у его команды заслуженные золотые медали.

Араик Маргарян: «Узнал, что в Казани был нужен тренер в клуб по хоккею на траве. В итоге удача оказалась на моей стороне. В том же году мы завоевали бронзовые медали и Кубок России, на следующий год серебряные, а потом только золотые до настоящего времени» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Суд, скандал: история фантомного чемпионства 2009 года

Известно, что вы приехали в Казань как продавец белорусских тракторов. Сколько техники вам удалось продать до начала работы в спортивном клубе?

(Смеется.) Ни одного. Я приехал из Армении 11 января 2001 года, где не мог прокормить своего отца. Вот и решил разбогатеть на продаже белорусских тракторов. И когда все документы на получение тракторов были готовы, я понял, что они поддельные, то есть меня хотели «кинуть». Одновременно узнал, что в Казани был нужен тренер в клуб по хоккею на траве. В итоге удача оказалась на моей стороне. В том же году мы завоевали бронзовые медали и Кубок России, на следующий год серебряные, а потом только золотые до настоящего времени.

Кроме 2009 года?

Нет, это не так. Объясню. Золотые медали должны были получить мы. Но федерация хотела, чтобы Москва или Московская область стали победителями чемпионата. В мои планы это не входило. У нас тогда играли два очень хороших пакистанских легионера — полузащитники Аднан и Варси. Последний очень хорошо исполнял стандарты. Две игры с «Динамо» (Электросталь) должны были пройти в Казани. Первую мы выиграли. Выиграй вторую, то соперник бы нас даже теоретически не догонял. Начало матчей было назначено на 18.00. Об этом знали все. Но почему-то тренер гостей потребовал, чтобы второй матч начался в 14.00. Мол, обратные билеты на поезд у них раньше. Вот они и пришли на стадион пораньше, в 14.00, выстроились, постояли 45 минут, как положено по регламенту, и ушли. Я сижу в своем кабинете вместе с судьями, на 15.45 у нас было назначена установка на игру. В итоге без судей нам засчитали поражение. Когда мы в назначенное время пришли на игру, то узнали, что гости уехали.



Тогда, как положено, вместе с судьями мы построились, подождали и назначали техническое поражение электростальцам со счетом 5:0, все по регламенту. Проходит какое-то время, и соперник подал на нас в суд. Мы подали ответный иск. А суд решил, что должна состояться одна игра в Казани в начале октября, все согласились. Мы с учетом этой даты заранее, так дешевле, купили нашим пакистанцам билеты домой. Электростальцы и ФХРТ узнали, что пакистанцы остаются на игру, и президент федерации Сергей Чеченков перенес дату матча, потом еще раз! Мы и в третий раз были вынуждены покупать билеты своим легионерам. А игру в итоге назначили провести 3 декабря в Анапе. Мы туда не поехали. И нам засчитали поражение. Шум был большой, почему, мол, судьбу золотых медалей решает суд.

Мы устроили повторный малый чемпионат, и мы вновь выиграли, электростальцы отстали от нас на несколько очков. По традиции в Лиге чемпионов Россию представлял клуб-чемпион. Мы и поехали туда. Если бы «Динамо» (Э) было в 2009 году чемпионом страны, то почему они не поехали на Лигу чемпионов? Поэтому я считаю, что и в том году мы были чемпионами.

«С божьей помощью я нахожу слова, которые поддерживают команду с психологической точки зрения, мотивируют, я положительный вампир в этом деле» Фото: dinamo.tatarstan.ru

«Самый лучший из армян – это тренер Маргарян»

Вы играли в дубле футбольного «Арарата» (Ереван). Футбольные навыки вам пригодились в летнем хоккее?

Знаете, я не играл в дубле «Арарата». Был там на просмотре три месяца в контрольных матчах, получил травму. Через несколько месяцев я вновь получил травму в том же месте, сломал ребро грудной клетки в зале гимнастики при разминке с мячом. После лечения меня отправили в «Ширак» (Ленинакан) в Первую лигу, но родители не пустили меня в этот «хулиганский» город. На этом моя футбольная карьера завершилась. Председатель горсовета моего родного города Раздан пригласил меня на хоккей на траве, мол, посмотри. Так и пришел в этот вид спорта, до сих пор занимаюсь.

Можете вспомнить, когда в последний раз команда скандировала: «Самый лучший из армян – это тренер Маргарян»?

С божьей помощью я нахожу слова, которые поддерживают команду с психологической точки зрения, мотивируют, я положительный вампир в этом деле. Мы были в Питере и там де-факто стали чемпионами. Я угостил ребят красным вином перед отъездом в аэропорт. И тут двое моих парней, самые поддатые, запели, я танцевал прямо в автобусе с вратарем Андреем Серебряковым, вот тут и услышал: «Самый лучший из армян – это тренер Маргарян». Хорошая разрядка получилась. Но с тех пор подобных речовок от своих игроков не слышал. Нельзя жить шпаргалками, история мотивации всегда меняется. Находишь мотивацию — побеждаешь, не находишь, проигрываешь.

У вашего сына Артура вариантов карьеры, кроме хоккея на траве, не было, ныне он старший тренер команды?

Он у меня с детства тренировался, играл за сборную Армении, «Динамо-Ак Барс» в 2001-2019 годах И неплохо играл, обладал приличной дистанционной скоростью, тактически очень грамотный. Окончил институт физкультуры, хоккей на траве. Он высокий по армянским меркам, 180 см, ширина шага чересчур большая. Вот и поставил его на правый фланг нападения. Жалею, что не загнал его в футбол, – такие мощные ноги, координация, – но остался со мной.

А видеооператор команды Жак Маргарян – ваш родственник или однофамилец?

Племянник, сын моего покойного брата Гамлета, он жил в Новосибирске. Другой мой брат, тоже покойный, очень грамотный, образованный человек был, работал консулом Армении в России, а потом генеральным директором оборонного завода, жил в Москве с 1992 года. Не мог я бросить племянника, несу за него полную ответственность. Вот я и взял Жака к нам в команду тренером-аналитиком, у него высшее спортивное образование, институт физкультуры, хоккей на траве. Начинал учиться в Ереване, окончил в Новосибирске. Переехал с отцом в Казань, где Гамлет умер в ноябре позапрошлого года.

В 2001 году, когда на должность главного тренера в команду пришел Араик Маргарян, команда завоевала Кубок России. Первую победу в чемпионате России динамовцы одержали в 2003 году Фото: hcdinamo-kazan.ru

«Мы с сыном больные хоккеем»

Ваш сын позволяет себе не соглашаться с вашим решениями?

Вы даже не представляете... Иду в гости к сыну, и его жена с порога заявляет – ну можно не говорить про хоккей! Мы с сыном больные хоккеем, все время обсуждаем. Тимур Тимашков теперь у нас появился, тренер-аналитик, я его пригласил из Белоруссии. Он все время очень мне помогает с анализом игры, он повышал опыт в Европе. Лучшего тандема, чем Артур и Тимур, не бывает.

Можете сравнить свои эмоции от первого золота 2003 года и двадцатого в этом году?

Очень разные эмоции. Я беспокойный человек, страшный максималист по характеру, я живу хоккеем, не могу без него. В этом году после первого круга Электросталь опережала нас на 9 очков и сделала репост: из воды поднимается животное с эмблемой нашей команды, а второй, более мощный зверь поставил лапы на голову нашему, чтобы он утонул. И разместили это «художество» на сайте Федерации хоккея на траве России! Конечно, после моего звонка они убрали данное творение, но мне все равно было обидно. Для мотивации команды я ей показал этот репост. И сказал: удел сильной команды в том, как она проявляет себя в момент трудностей. Подумайте, имеем ли мы право менять историю казанского хоккея? Сделали свой репост с надписью: «Казань всегда свои долги возвращает», все игроки под этими словами подписались. Теперь думаю, где бы разместить наш репост, где наш барс берет за глотку их зверя, мы же обыграли Электросталь.

«У нас комбинационно-атакующий стиль игры с учетом компактности тактических действий» Фото: © «Татар-информ»

«Федерация не хотела, чтобы нашу студенческую сборную возглавил Маргарян»

Цитирую ваше интервью 2016 года: «Для игровых видов спорта нехорошо, если постоянно выигрывает одна команда, значит, нет интриги, зрелища». Не поменяли своего мнения?

Нет, не поменял. Было время в чемпионате России в этом веке, играло восемь, семь, шесть команд, сейчас пять. Мы чемпионы, вторая Электросталь, третий – Екатеринбург. И так много лет, нет интриги. Какие же слова я должен найти для своих игроков каждый год, чтобы они вновь победили. У нас комбинационно-атакующий стиль игры с учетом компактности тактических действий. А компактность предполагает численное преимущество на поле при равных составах. По длине поля это просто, а вот по ширине, когда диапазон смещения на фланг согласуется с умением читать шаги соперника, удается трудно. В этом году пока мы набрали игровые обороты, тогда стали догонять электростальцев. Они не учли простой вещи: поражение дает повод задуматься над тем, где ты ошибся. Счет игры – это последствия игры, как сыграешь, такой и будет счет.

Реально ли повысить популярность хоккея на траве, олимпийского вида спорта с 1932 года?

Конечно. Но как именно, я не буду говорить, историю пишут личности. Почему прислушиваются к моему профессиональному мнению, потому что у меня за спиной Татарстан и соответствующий спортивный паспорт. Почему-то в 2011 году, когда Казань получила право на проведение летней Универсиады, федерация не хотела, чтобы нашу студенческую сборную возглавил Маргарян, потому что он все время выигрывает чемпионат России. Поставили двух других тренеров, сумма набранных очков их команд была в два раза меньше казанской команды. Но когда руководство нашей республики сказало, что студенческую сборную России будет возглавлять Маргарян, и точка, федерация приняла к сведению, поручила работать мне, и мы выиграли Универсиаду.

Еще раз процитирую ваши слова: «У нас в хоккее тренеры относятся друг к другу с завистью». И тут ничего не поменялось?

Мы ведем интеллигентный диалог, это когда есть взаимопонимание. Я просто высказываю свое мнение, не требую согласиться со мной. Зависть – страшная сила. И когда я все время слышу – вот армянин приехал в Россию, покупает судей и все время выигрывает, причем слышу это и на международной арене, разве это не зависть? И это мне помогает, честно говоря. Если зависть есть, значит, ты чего-то добился. Помогает выяснить, в чем именно проблема. Команда проиграла – проиграл тренер. Задумайся, почему. Ищи ошибки в себе.

Команда ушла на 28 дней в отпуск до 7 ноября. Затем будем заниматься в зале, пока погода не позволит выйти на поле Фото: hcdinamo-kazan.ru

«Бердыев, Билялетдинов, Алекно? Я преклоняюсь перед ними»

В Казани работали по-настоящему великие тренеры. В футбольном «Рубине» – Курбан Бердыев, в хоккейном «Ак Барсе» – Зинэтула Билялетдинов, в волейбольном «Зените» – Владимир Алекно. Были годы, когда эти команды одновременно становились чемпионами России. Я знаю, что вы с ними общались. Что-то почерпнули для себя из их опыта?

Я преклоняюсь перед ними. Никогда не забуду, как Бердыев сел на колени на поле после «золотого» матча с ЦСКА, это благодарность игрокам. Насколько он жил игрой. Любой игровой вид спорта мне интересен, но чаще хожу на волейбол, я был в очень близких отношениях с Алекно. Как он вытащил олимпийский финал 2012 года, как он не потерял самообладания, оставшись хладнокровным после двух проигранных бразильцам партий. Просто молодец. Мы часто делились мнениями. Психология – страшная сила, с ней нужно считаться.

Ваш единственный легионер пакистанец Анвар Хассан вроде бы собирается перебраться в Австралию. А одного легионера вам в принципе хватает?

Сегодня я с ним разговаривал. Команда ушла на 28 дней в отпуск до 7 ноября. Дал задание всей команде и каждому игроку в отдельности. Хассан игрок высокий, левый защитник, ноги и руки длинные, отлично владеет клюшкой на дистанционной скорости, а в штрафной много зарабатывает фолов. Попросил его остаться в команде, посоветовал работать над физикой. Он остается в команде. Мы сейчас разработали схему командного отбора, есть взаимопонимание, пространственное мышление, техника, командный отбор. Будем заниматься в зале, пока погода не позволит выйти на поле.

Вы как-то сказали, что семья у вас на третьем месте, на первом команда, на втором — работа.

Это так и есть. Даже если я захочу, по-другому у меня не получится. Спросите у охранников нашего Центра хоккея на траве, кто приходит первым и кто уходит последним. Вам ответят — Маргарян. Иногда хочется отдохнуть. Ежегодно езжу на родину на могилу родителей, беру билеты на неделю, но на третий день сдаю их, меняю и возвращаюсь, не могу.

«Не могу не поблагодарить лично Президента РТ Рустама Минниханова за его отношение к нашей команде» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В 1976 году отыграл свадьбу, отдыхали на Черном море. Вы не поверите, это был мой первый и последний отдых»

Значит, после 1976 года вы так и не отдыхали, как было сказано в одном из ваших интервью?

В 1976 году отыграл свадьбу, отдыхали на Черном море. Вы не поверите, это был мой первый и последний отдых. У меня очень сильно выражено чувство ответственности. Я приехал из Армении в Казань, а меня здесь приняли как родного. Как еще я могу ответить на такое отношение? Только работой.

Внуки, у вас их четверо, приходят на хоккей?

Младшему скоро будет три месяца. Недавно старшего, ему четыре годика, сводил в новый зоопарк и океанариум, мой полный тезка — Араик Арташевич Маргарян. Так вот, он был как-то на нашей игре, как он кричал: «Казань, вперед!» Он знает, где мой кабинет, где ложа VIP. Четыре с половиной часа мы с ним были в зоопарке и океанариуме, это такая релаксация.

Не могу не поблагодарить лично Президента РТ Рустама Минниханова за то отношение не только к нашей команде. Помните фильм «Доживем до понедельника», когда десятиклассник Гена написал сочинение на тему «Что такое счастье?», где он написал всего одну фразу: «Счастье – это когда тебя понимают». Я согласен с Геной. По долгу службы я побывал в разных регионах России и в силу моего возраста убеждаю всех и говорю: «Спасибо, Рустам Нургалиевич! Как мы живем, так и играем».