Араик Маргарян: «Мое мнение совпадает с позицией России, в которой живу и работаю»

Главный тренер сборной России по хоккею на траве и наставник 19-кратного чемпиона России «Динамо-Ак Барса» Араик Маргарян в интервью «Татар-информу» рассказал о своем отношении к ситуации на Украине и перспективах своего вида спорта в условиях санкций. Также специалист поделился планами завоевать для Казани 20-е золото чемпионатов страны.

Араик Маргарян: «Моя позиция совпадает с позицией моей страны, в которой с начала века я живу и работаю» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

«Сейчас теннисистов вынуждают выступить против своей страны, в шахматах Карякина травят. Отказываюсь это понимать»

– Перед прошлым сезоном вы завоевали серебро на VII Международном турнире «Прометей-2021» в Бресте. В этом году подготовиться к сезону на этом сильном по составу участников турнире не получилось?

– Мы хотели опять поехать в Белоруссию, но из-за понятной вам ситуации команды, которые на «Прометее» первоначально дали согласие участвовать, постепенно начали отказываться. А вообще плохо, что «Прометей» не состоялся, мы хотели выйти на большое поле, что важно для нас, да и турнир хороший.

– Тем более что вы готовились к финалу Евролиги, который должен состояться в середине апреля, но пройдет, увы, без «Динамо-Ак Барса»…

– Что теперь об этом говорить? 19 марта руководство Российской Федерации в режиме онлайн проинформировало, что все международные турниры, которые должна была проводить наша страна, отменяются, а клубы и сборные России отстраняются от соревнований, проводимых под эгидой FIH и EHF. Но мы на поле должны были выйти 1 апреля, и спасибо большое руководству и работникам ЦХТ, которые свое слово сдержали и прекрасное поле подготовили к этой дате. Погода немного помешала, но ждем потепления, неохота опять возвращаться в зал в Мирном, где мы провели большую часть подготовительного периода.

«Одним из путей исправления этой ситуации я считаю проведение сильного открытого первенства России» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

– В предстоящем чемпионате участвуют только российские команды, а вот розыгрыш Кубка России, стартующий 27 апреля, носит (как и в прошлом году) характер открытого. ХК «Минск» и брестский «Строитель» не боятся, что, участвуя в официальном турнире в России, они будут подвергнуты санкциям со стороны Европейской федерации хоккея на траве и не будут допущены к соревнованиям на континенте?

– А белорусские клубы и так уже не допускают в этом сезоне к участию в европейских турнирах. Они тоже попали под санкции. Сейчас вот теннисистов вынуждают выступить с заявлениями против своей страны в обмен на разрешение играть в международных турнирах. В шахматах Карякина травят. Я отказываюсь это понимать. И вообще моя позиция совпадает с позицией моей страны, в которой с начала века я живу и работаю. В России я встал на ноги, всего, что у меня есть, добился здесь, определенный авторитет завоевал. В Армении, из которой я уезжал, в те времена не было куска хлеба, чтобы прокормить свою семью.

«В России я встал на ноги, всего, что у меня есть, добился здесь, определенный авторитет завоевал» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

«Грех не воспользоваться шансом организовать сильный открытый чемпионат России»

– Если белорусские клубы выступят в Кубке России, то почему бы им не усилить и наш чемпионат?

– Нет, они будут участвовать в чемпионате Белоруссии. Но я эту мысль об открытом чемпионате России держу на контроле. Сборная России никогда не принимала участие в Олимпийских играх, в последний раз это было в 1992 году в Барселоне, и это была сборная СНГ. Одним из путей исправления этой ситуации я считаю проведение сильного открытого первенства России, когда мы по примеру КХЛ в рамках имеющегося политического содружества государств объединим в одном турнире сильнейшие клубы России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Армении. Вместе с нами это был бы турнир порядка десяти команд, и он бы вызвал интерес у болельщиков и помог бы поднять уровень национальных сборных, чьи клубы будут задействованы. Мне кажется, сейчас как раз тот момент, когда этим шансом можно и нужно воспользоваться. Я хочу, чтобы расширилась география нашего вида спорта.

«Я хочу, чтобы расширилась география нашего вида спорта» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

«В июле в Казани собираемся провести международный турнир для сборных»

– Вы назначены главным тренером сборной России, а сборная попала под санкции…

– Я хочу вернуться в год Универсиады в Казани. Я возглавил нашу студенческую сборную, которая выиграла домашний турнир, будучи восьмой по рейтингу (из числа участников). Тот психологический подъем надо было использовать и в интересах первой сборной, и, наверное, если Универсиаду выиграл я, меня и назначать главным в ней. Но назначили Конкина и Букатина, команды которых в чемпионате Суперлиги в сумме набрали меньше очков, чем наше «Динамо». Хороший момент был упущен. Но все же кое-что тогда было сделано – после Универсиады было определено, в каких регионах хоккей на траве станет базовым видом спорта, и Татарстан был назван в числе таких регионов.

– И все же у руля сборной что-то уже удалось сделать?

– Составлен расширенный список кандидатов в сборную, причем я предложил всем тренерам команд Суперлиги, которые лучше знают своих игроков, представить кандидатуры достойных, на их взгляд, выступать в национальной команде. Далее есть намерение провести сборы национальной команды, скорее всего, на базе нашего ЦХТ. Что касается соревновательной практики, то, со слов министра спорта России Олега Матыцина, мы будем развиваться в сторону стран БРИКС. Не знаю уж, какой хоккей на траве в Бразилии, но Индия, где этот вид исторически развит, согласилась на переговоры, пока по поводу участия их молодежной сборной в турнире, который мы хотим организовать. Международный турнир в Казани мы собираемся провести с 22 по 26 июля с участием четырех сборных, которые сыграют в один круг.

«После Универсиады было определено, в каких регионах хоккей на траве станет базовым видом спорта, и Татарстан был назван в числе таких регионов» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

– Можно поподробнее?

– Это будет неофициальный турнир. Но, думаю, пока рано об этом говорить, давайте пообщаемся, когда появится конкретная информация. Скажу только, что такой турнир мог бы дать представление о силе и уровне подготовленности нашей сборной.

– А что вы вообще думаете о сложившейся ситуации – и политической, и в спорте, в частности?

– Я в ответе перед моей душой и перед Богом. Так и отвечу на ваш вопрос. И еще скажу: я тренер, а не политик. Конечно, я слежу за новостями, переживаю. Когда на телеэкране вижу кадры с нашими военнослужащими, думаю, какие это молодые ребята, у каждого из которых семьи, они же за свою страну жизнь отдают. Люди работают под пулями. Я – за них. Именно благодаря этим парням, которые честно и мужественно выполняют свой воинский долг, все мы здесь живем спокойно, занимаемся своими делами, растим детей и внуков. Ну а конкретно наша команда сейчас готовится к предстоящему игровому сезону.

«Люди работают под пулями. Я – за них» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

– Сейчас для вас главная задача – успешно войти в сезон с «Динамо-Ак Барсом»?

– А как иначе, ведь передо мной поставлена конкретная задача – завоевать юбилейное, двадцатое по счету, золото чемпионатов России.

«Хочу, чтобы привычка побеждать выработалась у игроков внутри, а не с моей подачи»

– В это межсезонье вы впервые за долгие годы приняли участие в чемпионате России по индор-хоккею и заняли в нем второе место. Насколько хоккей на маленькой площадке в закрытых помещениях может помочь в подготовке к сезону?

– Последний раз мы выступали в аналогичном турнире еще в 2004 году, так что состоялся фактически наш дебют в индор-хоккее. Чемпионат прошел в два тура – первый в Екатеринбурге, второй в Электростали. Подмосковные хоккеисты, которые в индор играют постоянно, стали чемпионами. Сейчас я понимаю, что и нам надо было почаще играть в этот вид хоккея, потому что он очень здорово помогает большому хоккею. Что такое индор-хоккей? Это когда середины поля нет. Игра идет то у одних, то у других ворот. Индор сам по себе заставляет игроков концентрироваться, потому что чуть проморгал – уже угроза воротам есть. И движения игроков с учетом компактности, и психологическая их заряженность – все это здесь вскрывается, проявляется.

«Вроде бы можно успокоиться – 19 лет выигрывали титул. Но я недоволен» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

Вот давайте поразмыслим – за счет чего мы столько лет выигрываем? Возникает уже закомплексованность, мысль: опять выиграем. С моим максимализмом они (игроки) должны с ума сходить, по-моему. Вроде бы можно успокоиться – 19 лет выигрывали титул. Но я недоволен. Смотрите – мы все время первые, «Динамо-Электросталь» – вторые. А за счет чего так получается? Их школа намного сильнее, чем наша. Средний уровень технико-тактической подготовки их игроков выше, чем у нас. Индивидуальная и командная скорости, скорость мышления – все у них выше… Но мы их постоянно опережаем. Как это получается?

– Победная психология?

– Вот именно. Если я где-то упущу в этой области, мы проиграем. Если именно здесь все они не будут максималистами, как я, мы начнем проигрывать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы у игроков не с моей подачи, а у самих, внутри, выработалась привычка побеждать, которая потом перевоплотится в характер. И чтобы это перевоплощение произошло, надо использовать разные методы. Например, бонусы к зарплате по контракту за старательность, за индивидуальные достижения. Кто «с ума сходит» – тот получает больше. Пускай они будут заинтересованы в том, чтобы побеждать постоянно! Как они отнесутся к этому, покажет уже первый круг.

– Электростальская команда успела выиграть и Кубок европейских чемпионов по индор-хоккею…

– А мы с ними в последнем туре сыграли вничью 4:4, причем вели 3:0. Это позволяет мне сделать заключение, что через два года мы сможем подобраться к Электростали, навязать им борьбу и также выиграть КЕЧ. И второе место в этом году и возможные успехи в будущем позволят показать местным властям, что надо делать шаги и в развитии хоккея в закрытых помещениях.

«И второе место в этом году, и возможные успехи в будущем позволят показать местным властям, что надо делать шаги и в развитии хоккея в закрытых помещениях» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

– Поговорим о кадровых изменениях. Завершил карьеру молодой Марат Маняпов, полузащитник Алексей Кузьмин, из Екатеринбурга в родной клуб вернулся нападающий Ильфат Замалутдинов. Из ХК «Минск» перешел еще один форвард Александр Гончаров. Что скажете по этому поводу?

– Саша Гончаров неплохой парень. Конечно, он в возрасте, но технически оснащен, тактически грамотно читает игру. Но он иногда быстро устает. Вот, думаем, в чем причина? Физические кондиции, думали, подтянули, но эта проблема не исчезла. Найдем причину – будет усиление команде. Думаю, выйдем на поле, свежий воздух, и все станет ясно.

Что касается Ильфата, он в «Динамо-Строитель» ушел в 2018 году. Им пообещали, если они 3-5 лет там поиграют, дадут квартиры. Теперь Ильфат вернулся. Думаю, он нам поможет, это игрок сборной, все данные хорошие. Единственное, пока у него игровые и динамические рефлексы – екатеринбуржские.

«Из нынешних выпускников школы выделю Сагдеева и Амирова»

– Марат Маняпов, похоже, завершает активную карьеру. В чем причина?

– Очень жаль. Форвард многообещающий. Но врачи выявили, что у него проблема с костями в коленном суставе. Происходит его истощение, и началось это в 13-летнем возрасте. Я не знаю, почему в школе это не обнаружили. Я попросил медиков, чтобы они провели еще одно углубленное исследование, но пока их вердикт: полный отказ от любых физических нагрузок.

«Пускай они будут заинтересованы в том, чтобы побеждать постоянно!» Фото: предоставлено пресс-службой КХТ «Динамо-Ак Барс»

– У вас всегда были сложные взаимоотношения с собственной динамовской школой. Сейчас хоть какой-то позитив наметился? Ожидаете притока молодых собственных воспитанников?

– Самым явным недоброжелателем был предыдущий директор Республиканской школы олимпийского резерва «Динамо» Сергей Новолаев, который для нашей команды за 10 лет не подготовил ни одного (!) хоккеиста. С нынешним директором Рафисом Насыровым у нас хорошие отношения, есть его стремление пополнять состав первой команды лучшими выходцами из СШОР.