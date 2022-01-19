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Спорт
19 января 2022  16:35
Дамир Садриев

Арабский фонд, владеющий «Манчестер Сити», может купить акции московского «Спартака»

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Представители эмиратского фонда Mubadala Investment Company проведут переговоры о покупке акций московского «Спартака» после завершения сезона 2021/22. Об этом сообщает Metaratings.

Как сообщается, вопрос по поводу приобретения части акций клуба представителями фонда ОАЭ будет поднят после завершения сезона-2021/22. При этом на дополнительные условия соглашения может повлиять и итоговая позиция красно-белых в текущем сезоне.

Стоит отметить, что фонд Mubadala Investment Company тесно связан с City Football Group, который владеет многими клубами по всему миру: в том числе и английским «Манчестер Сити».

#Футбол #чемпионат России по футболу
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