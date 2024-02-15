Арабская каллиграфия и татарские украшения: Татарстан проводит мастер-классы на ВДНХ

Сегодня, 15 февраля, на ВДНХ в Москве проходит тематический день культуры Форума национальных достижений. Татарстан представляют Республиканская юношеская библиотека, театр имени Галиасгара Камала, Качаловский театр, ТЮЗ имени Габдуллы Кариева, Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина, а также Национальный музей РТ и его филиалы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ, в локации №1 старший научный сотрудник Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала Гульназ Зигангирова провела мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии».

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

Для любителей истории младший научный сотрудник Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Александр Белов провел лекцию на тему «Васса Железнова. Три воплощения».

Сегодня вечером с 17 до 19 часов для любителей татарской культуры состоится мастер-класс на тему: «Татарские украшения» с показом и рассказом о каляпушно-ичижном промысле и мастерстве казанских ювелиров. Занятие проведет научный сотрудник отдела музейно-образовательных программ Национального музея РТ Ольга Бударина.

Всех гостей ждут интереснейшие интерактивы, увлекательные мастер-классы, живая музыка и постановки от профессиональных татарских артистов. Вход на все мероприятия свободный.