Арабская авиакомпания в феврале запустит прямые рейсы из Абу-Даби в Казань

Авиакомпания Air Arabia с 16 февраля начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщается на сайте перевозчика.

Из Абу-Даби в столицу Татарстана и в обратном направлении самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320. Длительность полета составит пять часов.

Об открытии двух новых маршрутов из Абу-Даби в Казань и Екатеринбург перевозчик объявил еще в прошлом году. Рейсы планировалось запустить 29 декабря, однако их открытие отложили.

На данный момент авиакомпания уже выполняет рейсы из Казани в Шарджу.