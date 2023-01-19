news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
19 января 2023  13:08

Арабская авиакомпания в феврале запустит прямые рейсы из Абу-Даби в Казань

news_top_970_100

Авиакомпания Air Arabia с 16 февраля начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщается на сайте перевозчика.

Из Абу-Даби в столицу Татарстана и в обратном направлении самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320. Длительность полета составит пять часов.

Об открытии двух новых маршрутов из Абу-Даби в Казань и Екатеринбург перевозчик объявил еще в прошлом году. Рейсы планировалось запустить 29 декабря, однако их открытие отложили.

На данный момент авиакомпания уже выполняет рейсы из Казани в Шарджу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное