Апти Алаудинов сообщил о гибели в СВО командира аэроразведки спецназа «Ахмат»

Даниил «Карлсон» Сухоруков Фото: t.me/karlossnews

О гибели офицера спецназа «Ахмат» Даниила «Карлсона» Сухорукова, руководившего отрядом БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«Покойся с миром мой Дорогой младший Брат Даниил Сухоруков (Карлсон). БЫТЬ ГЕРОЕМ- ЖИТЬ ВЕЧНО. Спасибо Родителям вырастившим этого Героя. Достойный Сын - Русского народа, из-за него одного нужно уважать этот народ, из которого он вышел. Мои соболезнования всем близким. Мы вдвоем могли поехать в любое рисковое путешествие, и он был верен долгу и надежен во всем», – отметил Алаудинов.

Также информация о гибели Даниила Сухорукова появилась и в телеграм-канале, который он вел. По данным администратора паблика, Даниил погиб сегодня, 26 июля, выполняя боевую задачу.