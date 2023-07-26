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Апти Алаудинов сообщил о гибели в СВО командира аэроразведки спецназа «Ахмат»
О гибели офицера спецназа «Ахмат» Даниила «Карлсона» Сухорукова, руководившего отрядом БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.
«Покойся с миром мой Дорогой младший Брат Даниил Сухоруков (Карлсон). БЫТЬ ГЕРОЕМ- ЖИТЬ ВЕЧНО. Спасибо Родителям вырастившим этого Героя. Достойный Сын - Русского народа, из-за него одного нужно уважать этот народ, из которого он вышел. Мои соболезнования всем близким. Мы вдвоем могли поехать в любое рисковое путешествие, и он был верен долгу и надежен во всем», – отметил Алаудинов.
Также информация о гибели Даниила Сухорукова появилась и в телеграм-канале, который он вел. По данным администратора паблика, Даниил погиб сегодня, 26 июля, выполняя боевую задачу.
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