Апшацев прокомментировал возвращение Абильдгора и Лисаковича в состав «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет в Казани завтра, начало встречи в 16:30.

«Настроение нормальное. Результат давит, но будем работать. У нас очень хорошая команда. Индивидуально сильные игроки. Посмотрим, что получится в предстоящей игре», - приводит слова футболиста пресс-служба «Рубина».

Также Апшацев поделился мнением о возвращении в состав Лисаковича, Абильдгора и Ломовицкого. Белорусский форвард отбыл дисквалификацию, а датский опорник вернулся в Казань, залечив травму на родине.

«Конечно, каждый из них очень важен. Все они индивидуально сильны и должны помочь в ближайших матчах», - считает Апшацев.

Казанский «Рубин» проиграл восемь матчей из последних 9 игр в РПЛ. Команда Слуцкого занимает 12-е место в таблице чемпионата, опережая группу из четырех клубов, борющихся за выживание, на 4 очка.