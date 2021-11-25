В апробации нового федерального образовательного стандарта участвуют 50 школ Татарстана

Апробация нового федерального государственного образовательного стандарта проводится в 50 школах Татарстана. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 27-м заседании Госсовета РТ.

«Новые федеральные государственные образовательные стандарты вступают в силу в 2022–2023 учебном году. Сейчас на базе 50 школ республики проводится апробация. Это очень серьезная работа», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что 89 учебников по татарскому языку и литературе уже вошли в федеральный перечень. «Ждем включение в федеральный перечень более 15 учебников по родным языкам, а также 38 УМК по переводным учебникам с 1-й по 4-й класс. Все они прошли экспертизу. Параллельно 41 УМК с 5-й по 9-й класс перевели на татарский язык. Есть определенные сложности по переводным учебникам, по доступен электронный вариант», – отметил министр.

В Татарстане разработаны новые программы по татарскому языку как государственному языку, татарскому языку как родному и татарской литературе. Они включены в федеральный реестр образовательных программ.

В настоящее время организована работа по включению в федеральный список учебно-методических комплектов «Родной татарский язык» для начальных классов и «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» для 1–9-х классов.