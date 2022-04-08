В Казани топ дорогих вакансий апреля возглавили шлифовщики

В апреле в топ высокооплачиваемых предложений о работе в Казани вошли вакансии шлифовщиков, менеджеров, а также руководящие должности. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«В Казани больше всего готовы платить шлифовщику. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет. Работодатель предлагает трудиться вахтовым методом с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц. Проживание, проезд до места работы и спецодежду оплачивает компания», — сказано в сообщении.

Второе место рейтинга занимает предложение о работе для эксперта отделения судебно-медицинских исследований с зарплатой 80 тыс. рублей. В числе требований к кандидату наличие высшего медобразования по специальности «лечебное дело» или «педиатрия». Специалисту предстоит проводить судебно-медицинские экспертизы и экспертные исследования по уголовным делам о преступлениях, связанных с ненадлежащим оказанием медпомощи.

На третьем месте находится вакансия заместителя заведующего складом. Работодатель предлагает соискателю от 72 тыс. рублей в месяц. Претендент дожжен иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года. В числе должностных обязанностей — организация и контроль за погрузочно-разгрузочными работами на складе, соблюдение правил хранения товаров и документооборот.