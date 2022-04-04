Апрельские изменения для автовладельцев: ОСАГО и японские премиум-авто

С наступлением апреля для российских автомобилистов вступили в силу новые правила по расчету стоимости полиса ОСАГО.

Так, с 1 апреля для водителей ни разу не попадавших в аварию максимальная скидка впервые окажется выше половины стоимости страховки: 54%.

Для злостных нарушителей максимальный коэффициент наоборот подскочил до 3,92.

Кроме того, справочники запчастей теперь должны выпускаться раз в три месяца. Это повышает вероятность удорожания «автогражданки», поскольку сейчас резко растут цены на запчасти и комплектующие.

Вступила в силу норма о том, что Центробанк может менять тарифы на ОСАГО и коэффициенты в любой момент.

С 5 апреля в Японии начнет действовать ограничение, запрещающее отгружать в Россию предметы роскоши. Под эту категорию попадают автомобили стоимостью от 6 млн йен и мотоциклы от 600 тысяч йен. Скорее всего усложнятся поставки в РФ автомобилей Lexus и Infiniti, а также некоторых моделей Nissan и Toyota.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине 24 февраля. Многие западные страны осудили это решение. К ним присоединились Япония и Южная Корея.