Apple сделала новую iOS 16 доступной для пользователей из России

Новая версия операционной системы iOS 16, выпущенная американской Apple, доступна для пользователей из России. Об этом сообщает ТАСС.

Оповещения с предложением об обновлении уже начали поступать на гаджеты жителей РФ. Чтобы загрузить его, нужно перейти в «Настройки», выбрать пункт «Основные», а затем нажать на «Обновление ПО».

Загрузка новой версии позволит обновить экран блокировки: здесь можно выбрать понравившийся шрифт, показывать фото из личной библиотеки, виджеты, создать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Также обладатели смартфонов смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки и удалять на протяжении двух часов, помечать входящие как непрочитанные. В приложении почты теперь можно установить отложенную отправку сообщений.

Опознать различные объекты получится прямо на фото. Так, новая функция позволит распознать текст на фото и видео. Кроме того, обновления коснулись других взаимодействий с текстом, семейного доступа и проверки безопасности.

Установить новую операционную систему смогут владельцы iPhone 8 и более новых моделей.