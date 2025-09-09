Apple презентовала iPhone 17 и сверхтонкий iPhone Air

iPhone 17

Фото: Apple

Корпорация Apple представила на онлайн-презентации новые модели смартфонов – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Диагональ экрана у iPhone 17 увеличилась до 6,3 дюйма с 6,1 дюйма у iPhone 16. Гаджет также получил защитное стекло Ceramic Shield 2, в разы более устойчивое к царапинам. Процессор А19 на 20% мощнее, чем у предыдущей базовой модели.

Время автономной работы у iPhone 17 выросло на восемь часов. Устройство получило новую фронтальную камеру на 18 Мп, позволяющую фотографировать в вертикальном или горизонтальном положении, не поворачивая смартфон. Основные камеры – на 48 Мп (широкоугольная) и на 12 Мп с двукратным зумом.

Гаджеты базовой модели будут выдержаны в пяти цветах: черном, белом, салатовом, голубом и сиреневом.

iPhone Air Фото: Apple

В свою очередь iPhone Air получил корпус толщиной всего 5,6 миллиметра – это меньше, чем у всех предыдущих моделей iPhone. Диагональ экрана равняется 6,5 дюйма. Гаджет работает только с eSIM, что позволило увеличить батарею. Устройство оснащено мощным процессором А19 Pro, единственной основной камерой на 48 Мп и фронтальной камерой на 18 Мп со стабилизацией.

Сверхтонкие смартфоны этой модели будут выдержаны в четырех цветах: белом, черном, бежевом и голубом.

iPhone 17 Pro Фото: Apple

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max изменили дизайн впервые с момента выхода iPhone 12 Pro. Они также получили корпус из алюминия (вместо титана), процессор А19 Pro и новую систему охлаждения. Последняя позволила увеличить время автономной работы до 39 часов просмотра видео. Диагонали экрана, как и у моделей предыдущего года, равняются 6,3 и 6,9 дюйма. Смартфоны оснащены тремя основными камерами по 48 Мп и одной фронтальной на 18 Мп.

Устройства этих двух моделей будут выдержаны в трех цветах: серебристом, синем и «космическом оранжевом».

Цены на iPhone 17 в Соединенных Штатах будут начинаться от 799 долларов, на iPhone Air – от 999, на iPhone 17 Pro – от 1099, на iPhone 17 Pro Max – от 1199.